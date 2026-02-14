Drogbirtoklás miatt tettek feljelentést Magyar Péter legújabb botránya ügyében

Bár korábban még tagadta Magyar Péter, most bevallotta, hogy 2024. nyarán egy olyan buliban járt, ahol a résztvevők drogot fogyaszthattak. Magyar Péter ezt követően azt állította: ő nem fogyasztott az asztalon található kábítószernek látszó fehér porból.

A Metropol információi szerint az ominózus szobába Budapest egyik botrányos hírű szórakozóhelyéről, a Lock-ból érkezett. A lap szerint a szórakozóhely korábban Vizoviczki László, az alvilág hírhedt, börtönben ülő alakjának a kezében volt, tőle került az ukrán milliárdos Uszikov családhoz.

Olyan felvételek pedig még 2024. júniusában kerültek nyilvánosságra, amiken az látható, hogy a Tisza Párt elnöke feltehetően tizenéves lányokkal táncol egy belvárosi szórakozóhelyen. A biztonsági őröknek azonban ki kellett vezetni Magyar Pétert, miután a Tisza Párt elnöke fiatal lányok lábai között csúszott-mászott. A pártelnök akkor megígérte, hogy ilyet többet nem csinál. Majd miután egy férfi videót készített a botrányos viselkedéséről, Magyar Péter megtámadta és fizikailag bántalmazta őt a sértett elmondása szerint. A megtámadott Szendrei István hozzátette: azt követően, hogy a Tisza első embere bántalmazta, még a telefonját is elvette és a Dunába dobta. Az ügyben akkor garázdaság miatt indult eljárás, ezt követően kérte a magyar ügyészség az Európai Parlamenttől a képviselő mentelmi jogának felfüggesztését.

A Tisza Párt elnöke elérte azt, hogy már semmit nem lehet neki elhinni - hívta fel rá a figyelmet a Fidesz-KDNP fővárosi frakcióvezetője, Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi képviselője, Szepesfalvy Anna szerint mióta Magyar Péter aktív szereplője a közéletnek, állandó ellentmondásokba keveredik. Magyar Péter egy zsarolható, gyenge vezetője lenne Magyarországnak - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője.

Mindeközben Tényi István kábítószer birtoklásának gyanújával tett feljelentést ismeretlen elkövető ellen a Fővárosi Nyomozó Ügyészségen.