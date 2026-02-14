Hallgatás és tagadás - Így reagáltak Magyar Péter házibulis esetére a Tisza Párt emberei

Egy közös videóban mérte össze tavaly nyáron Magyar Péter és Radnai Márk, melyiküknek volt több barátnője. A napokban pedig újabb részleteket árult el magánéletéről a Tisza Párt elnöke: egy átmulatott éjszakájáról vallott.

A Tisza Párt jelöltjeitől szerettük volna megtudni, mit gondolnak arról, hogy a formáció vezetője olyan buliban vett részt, ahol saját maga drogot vélt felfedezni. Weigand István, a párt egyik budapesti jelöltje inkább hallgatott az esetről. Majd a VII. kerületi aktivisták próbálták megakadályozni az interjút úgy, hogy eltakarták saját jelöltjük arcát.

Az erzsébetvárosi pultozásukon részt vett a párt egy másik politikusa is. Tanács Zoltán úgy gondolja, hogy Magyar Péter valójában nem vett részt drogos buliban, majd a tiszás jelölt elítélte Magyar Péter házibulis esetét. Ezután azzal mentegette főnökét Tanács Zoltán, hogy a pártelnök egy orosz akció áldozata lett. A Tisza Párt jelöltje továbbá azt vetítette előre, hogy nemsokára emberek fognak kiesni az ablakokból.