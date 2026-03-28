Kocsis Máté szerint hazánkat egy drogfogyasztó párt készül vezetni

Hazánkat egy drogfogyasztó párt készül vezetni – ezt mondta a Fidesz frakcióvezetője híradónknak a Tisza Párt drogbotrányáról. Kocsis Máté szerint ugyanis Radnai Márk maga vallotta be a nyilvánosságra került hangfelvételeken, hogy több alkalommal is drogot fogyasztott. Magyar Pétert pedig egy olyan tiszás férfi leplezte le, aki azt állította: a Tisza Párt elnöke a lakásán szívott a barátaival. A HírTV a drogbotrányról a párt szimpatizánsait is kérdezte, akik között volt, aki azt mondta: Radnai Márknak le kellene mondania.