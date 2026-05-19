Történelmi mértékű aszály sújtja Magyarországot

Egy gazdálkodó arról számolt be, hogy nem volt elég a téli hótakaró sem, a csapadékhiány már a növények fejlődését veszélyeztette. A május közepén érkezett eső az utolsó pillanatban hozott enyhülést. A gazdák abban bíznak, hogy újabb tartós eső érkezik, mert enélkül az idei termés jelentős része veszélybe kerülhet.

A dél-dunántúli régióban a repceállományok voltak a leginkább kitéve az aszálynak, így az eső itt életmentőnek bizonyult. Bár a csapadék eloszlása az országban meglehetősen egyenetlen volt, a somogyi tájakra bőségesen jutott a frissítő esőből. Néhány nap alatt helyenként 50 milliméternyi csapadék hullott le egyenletesen, vihar nélkül, így a víznek volt lehetősége beszívódni a talajba.