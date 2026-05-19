Magyar Péter nemrég a tudomány mellett állt, most mégis ellene fordult

Magyar Péter bejelentette: a kormány felbontja a Krausz Ferenc által vezetett Élvonal Alapítvánnyal kötött szerződést és visszakéri a már kifizetett 22 milliárdos támogatást.

Vizsgálatot indít a Tisza-kormány Krausz Ferenc Nobel-díjas kutató alapítványának támogatása miatt. Magyar Péter közösségi oldalán ismertette, hogy felbontják az alapítvánnyal kötött majdnem 262 milliárdos szerződést, a kiutalt 22 és fél milliárd forintot pedig visszaköveteli. Magyar Péter kiemelte, hogy több megoldás is van arra, hogy ezt visszavegyék.

Krausz Ferenc a támogatásért cserébe azt vállalta, hogy legalább 25 világszínvonalú kutató, valamint 50 kiemelkedően tehetséges fiatal számára nemzetközileg is versenyképes kutatási környezetet hoz létre. Krausz Ferenc a döntés miatt nyílt levélben fordult Magyar Péterhez:

Az Élvonal egy új, nemzetközi mércével is egyedülálló tudományos és tehetséggondozó modellt épít, amely a meglévő magyar kutatási és oktatási rendszerrel együttműködésben kíván működni.

A kutató azt is hozzátette: hiszi, hogy Magyarország olyan országgá válhat, ahonnan a jelen és a jövő Nobel-díjasai nem elmennek, hanem hazajönnek.

Hankó Balázs, a Fidesz országgyűlési képviselője kiemelte, hogy nem célszerű visszavonni a Krausz Ferenc alapítványának szánt pénzeket. Úgy véli, hogy Magyar Péterék nem szakmai, hanem sokkal inkább a politikai alapon döntöttek.