Havasi Bertalan feljelentése a Központi Nyomozó Főügyészségre került

Magyar Péter szombati tárlatvezetésén szólalkozott össze Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével. Az újdonsült miniszterelnök és Havasi Bertalan között szinte azonnal éles szóváltás alakult ki a miniszteri végkielégítésekről. A vita után a Tisza Párt első embere parancsot adott a biztonsági őröknek, hogy vezessék ki a Karmelita Kolostor épületéből a korábbi helyettes-államtitkárt. Emiatt tett feljelentést Havasi Bertalan, aki úgy fogalmazott, hogy ez nem egy magánvádas eljárás, hiszen itt nem csak róla van szó. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a kormányfő rendőröket utasított arra, hogy mindenféle ok nélkül távolítsanak el egy ott dolgozót.

A történteket egy másik lépés is követte. Már aznap este megjelent egy új rendelet a Magyar Közlönyben, hogy Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Jogi értelemben végrehajthatatlan a Magyar Közlönyben megjelent rendelet, hiszen a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amire a miniszterelnök hivatkozik, már nem létezik - erről korábban egy alkotmányjogász beszélt. Ifj. Lomnici Zoltán rávilágított, hogy az új minisztériumi struktúrában a Miniszterelnöki Kabinetiroda beolvadt a Miniszterelnökségbe.