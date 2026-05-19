Havasi Bertalan feljelentése a Központi Nyomozó Főügyészségre került

A Miniszterelnöki Kabinetiroda korábbi helyettes-államtitkára hivatali visszaélés miatt jelentette fel az újdonsült miniszterelnököt.
Magyar Péter szombati tárlatvezetésén szólalkozott össze Orbán Viktor korábbi sajtófőnökével. Az újdonsült miniszterelnök és Havasi Bertalan között szinte azonnal éles szóváltás alakult ki a miniszteri végkielégítésekről. A vita után a Tisza Párt első embere parancsot adott a biztonsági őröknek, hogy vezessék ki a Karmelita Kolostor épületéből a korábbi helyettes-államtitkárt. Emiatt tett feljelentést Havasi Bertalan, aki úgy fogalmazott, hogy ez nem egy magánvádas eljárás, hiszen itt nem csak róla van szó. Szerinte elfogadhatatlan, hogy a kormányfő rendőröket utasított arra, hogy mindenféle ok nélkül távolítsanak el egy ott dolgozót.
A történteket egy másik lépés is követte. Már aznap este megjelent egy új rendelet a Magyar Közlönyben, hogy Magyar Péter azonnali hatállyal felmentette helyettes államtitkári tisztségéből Havasi Bertalant. Jogi értelemben végrehajthatatlan a Magyar Közlönyben megjelent rendelet, hiszen a Miniszterelnöki Kabinetiroda, amire a miniszterelnök hivatkozik, már nem létezik - erről korábban egy alkotmányjogász beszélt. Ifj. Lomnici Zoltán rávilágított, hogy az új minisztériumi struktúrában a Miniszterelnöki Kabinetiroda beolvadt a Miniszterelnökségbe.