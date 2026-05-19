Kegyelmi ügy: Elmaradt a csoda

A régóta lebegtetett kegyelmi ügy aktáinak bemutatása pont olyan lett, mint amikor a nagymama harmadszorra is felmelegíti a vasárnapi pörköltet: mindenki ismeri az ízét, de már senki sem lakik jól vele. A nyilvánosságra hozott dosszié nem robbantott bombát, a Sándor-palota iratai csupán a régi pletykák unalmas gyűjteményét rejtették. Az ellenzéki elvárások lufija hangos pukkanással eresztett le, hiszen az egész csupán egy két éve rágott csont. A nagy leleplezés elmaradt.