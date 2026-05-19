64 éves korában örökre elment Scherer Péter, a hazai színjátszás pótolhatatlan zsenije

Mély fájdalommal értesült a közvélemény, hogy hatvannégy éves korában elhunyt Scherer Péter, a hazai kulturális élet pótolhatatlan alakja. A Jászai Mari-díjas színművész halálhírét a Nézőművészeti Kft. jelentette be, az esti megemlékezést a B32 Galéria falai között tartják.

A legendás alakítások sora, különösen Mucsi Zoltán oldalán és Jancsó Miklós filmjei révén, örökre beíródott a színháztörténetbe. A kedd esti előadás a Zenthe Ferenc Színházban már nélküle maradt csendben.