Magyar Péter a HírTV-n gúnyolódott a sajtótájékoztatóján

19-szer hangzott el a HírTV neve hétfőn a miniszterelnök sajtótájékoztatóján. Bár Magyar Péter ezúttal válaszolt két kérdésünkre, akkor is emlegette a csatornánkat, amikor más témában, mások kérdezték.

Ópusztaszer után ezúttal kérdezhetett a HírTV a miniszterelnök sajtótájékoztatóján, riporterünk pedig szembesítette Magyar Pétert azzal, hogy a kampányban még 480 forintos benzinárat követelt az Orbán-kormánytól.

Miután a miniszterelnök többször is arra utalt, hogy vágással manipuláljuk a beszédét, kollégánk jelezte, hogy a tájékoztatót élőben közvetítjük. Ezután ömlöttek a pikírt megjegyzések televíziónk felé a kormányfőtől, a csatornánk megszűnésének lehetőségét pedig most is felvetette, amikor a Balásy-ügyről beszélt.

 

