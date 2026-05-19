Magyar Péter a HírTV-n gúnyolódott a sajtótájékoztatóján

Ópusztaszer után ezúttal kérdezhetett a HírTV a miniszterelnök sajtótájékoztatóján, riporterünk pedig szembesítette Magyar Pétert azzal, hogy a kampányban még 480 forintos benzinárat követelt az Orbán-kormánytól.

Miután a miniszterelnök többször is arra utalt, hogy vágással manipuláljuk a beszédét, kollégánk jelezte, hogy a tájékoztatót élőben közvetítjük. Ezután ömlöttek a pikírt megjegyzések televíziónk felé a kormányfőtől, a csatornánk megszűnésének lehetőségét pedig most is felvetette, amikor a Balásy-ügyről beszélt.