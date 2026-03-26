Megosztotta a Tisza Párt szimpatizánsait Radnai Márk ügye

A Tisza Párt táborát is megosztotta alelnökének botránya. A formáció egyes szimpatizánsai szerint Radnai Márk nem tett semmi rosszat, mások azonban arról beszélnek, hogy nincs helye ilyen embernek a közösségükben.

Kokain és LSD. Nem egy drogbáróról van szó, hanem a Tisza Párt alelnökéről. A héten kiszivárgott hangfelvételek arra utalnak, hogy Radnai Márk kapcsolatba kerülhetett ezekkel a szerekkel. A Tisza monori és jászberényi gyűlésein a párt szimpatizánsai vegyesen nyilatkoztak az ügyről.



"Véleményem szerint ez ilyen erőltetett próba. A másik lejáratására épül."



Egyesek szerint egy lejárató kampányról van szó. Mások pedig azzal mentegették Radnai Márkot, hogy felnőtt a felelősségéhez, és már nem él kábítószerekkel.



"Nem hiszek róla, hogy a Radnai Márk ilyen, most e per pillanat. Lehet valamikor régen, fiatalabb korában. De most, ugyanis ez óriási felelőssége."



De nem mindenki sorakozott fel az alelnök mögött.



"Én a kábítószerrel zéró toleranciába vagyok. Tehát bárki aki ilyeneket mond az elég furcsa számomra."



Volt, aki ki a közösségben sem látja szívesen az alelnököt.



"Nem, ilyen emberek nem valók közénk."