Megosztotta a Tisza Párt szimpatizánsait Radnai Márk ügye

  1 órája
  Forrás: HírTV
A Tisza Párt táborát is megosztotta alelnökének botránya. A formáció egyes szimpatizánsai szerint Radnai Márk nem tett semmi rosszat, mások azonban arról beszélnek, hogy nincs helye ilyen embernek a közösségükben.

Kokain és LSD. Nem egy drogbáróról van szó, hanem a Tisza Párt alelnökéről. A héten kiszivárgott hangfelvételek arra utalnak, hogy Radnai Márk kapcsolatba kerülhetett ezekkel a szerekkel. A Tisza monori és jászberényi gyűlésein a párt szimpatizánsai vegyesen nyilatkoztak az ügyről. 

"Véleményem szerint ez ilyen erőltetett próba. A másik lejáratására épül."

Egyesek szerint egy lejárató kampányról van szó. Mások pedig azzal mentegették Radnai Márkot, hogy felnőtt a felelősségéhez, és már nem él kábítószerekkel.

"Nem hiszek róla, hogy a Radnai Márk ilyen, most e per pillanat. Lehet valamikor régen, fiatalabb korában. De most, ugyanis ez óriási felelőssége."

De nem mindenki sorakozott fel az alelnök mögött. 

"Én a kábítószerrel zéró toleranciába vagyok. Tehát bárki aki ilyeneket mond az elég furcsa számomra."

Volt, aki ki a közösségben sem látja szívesen az alelnököt. 

"Nem, ilyen emberek nem valók közénk."

 

