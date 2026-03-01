Orbán Viktor esztergomi üzenete a családok és a munkások védelmében

Éles különbséget tett a szellemi elit „saját buborékban” kialakított értékrendje és a hétköznapi, munkából élő emberek valósága között Orbán Viktor Esztergomban. A miniszterelnök szerint, míg az egyetemet végzettek egy része elszakadt a valóságtól – és olyan kérdésekben képvisel más véleményt, mint a gender, a migráció vagy Ukrajna uniós tagsága –, addig a kormány a „régi világ” értékeit képviseli.