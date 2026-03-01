Miközben az ukrán energiazsarolás és a horvát olajtranzit körüli anomáliák borzolják a kedélyeket, a szakértők szerint Európa jelenlegi vezetése egy arctalan, globális tőkeerő bábjaként asszisztál a kontinens gazdasági és politikai önfelszámolásához.

Az elemzés kitér a NATO szerepvállalására, az amerikai birodalmi törekvésekre és

a nukleáris eszkaláció valós veszélyére is.

Boros Imre, Bogár László és Bayer Zsolt szerint a nyugati hatalmak olyan veszélyes vizekre eveztek, ahol már az atomfegyverek bevetése sem csupán elméleti lehetőség.

A szakértők rámutattak, a magyar kormány "V-alakú" stratégiája – a keleti és nyugati nyitás egyensúlya – az egyetlen út a túléléshez egy olyan korszakban, ahol a hagyományos demokratikus kereteket felváltja a nyers erőszak és a zsarolás politikája.