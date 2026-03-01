Vezércikk Café - Egy másik kőolajvezetéket ajánlott fel Ukrajna a Barátság vezeték helyett Magyarország és Szlovákia ellátására

Az elmúlt napokban drámai fordulatot vett a viszony Magyarország és Ukrajna között. A vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll – az a stratégiai jelentőségű infrastruktúra, amely Magyarország energiaellátásának egyik alapja. De a kérdés túlmutat az energatika kérdéskörén: gazdasági stabilitásról, nemzeti érdekekről, és politikáról van szó.