Kiemelt videók
Vezércikk Café - Egy másik kőolajvezetéket ajánlott fel Ukrajna a Barátság vezeték helyett Magyarország és Szlovákia ellátására

Az elmúlt napokban drámai fordulatot vett a viszony Magyarország és Ukrajna között. A vita középpontjában a Barátság kőolajvezeték áll – az a stratégiai jelentőségű infrastruktúra, amely Magyarország energiaellátásának egyik alapja. De a kérdés túlmutat az energatika kérdéskörén: gazdasági stabilitásról, nemzeti érdekekről, és politikáról van szó.

A tartalomból: 

  • NINCS BARÁTSÁG - Pattanásig feszült a viszony Magyarország és Ukrajna között
     
  • KIÁLLÁS - Magyarország nem enged az ukrán zsarolásnak

Vendégek: Tóth Máté energiajogász és Hortay Olivér, a Századvég Gazdaságkutató energetika üzletágának vezetője. 

Műsorvezető: Velkovics Vilmos. 

