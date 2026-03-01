NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld
„Csak porcukor vagy liszt” – Így mentegetik a szimpatizánsok Magyar Pétert a bulibotrány után

„Csak porcukor vagy liszt” – Így mentegetik a szimpatizánsok Magyar Pétert a bulibotrány után

Bár Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke elismerte jelenlétét azon a bulin, ahol az asztalon gyanús fehér por és alkohol volt látható, támogatói körében töretlen a bizalom. A HírTV friss összeállításában megszólaló szimpatizánsok változatos érvekkel próbálják tisztázni a politikust.

  • Hírek
  • 3 órája
  • Forrás: HírTV
Vágólapra másolva!

Egyesek szerint a felvételeket a mesterséges intelligencia segítségével hamisították, mások szerint csupán porcukorról vagy lisztről lehetett szó. Miközben a videóban szereplők egy része szerint a „szórakozás lehetősége mindenkit megillet”, a kritikus hangok szerint egy felelős politikusnak azonnal el kellett volna hagynia az érintett helyszínt.

 

 

Továbbiak a témában