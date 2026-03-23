Beszéde elején Orbán Viktor elmondta, hogy Európa történetében először és éppen Budapesten gyűlnek össze a patrióta pártok képviselői, hogy egy közös kiáltványban kiálljanak az európai nemzetek és az európai szabadság mellett. „Hányszor hallottuk már az elmúlt években, hogy a magyar kormány külpolitikája elszigetelt.” – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, világos terveik vannak:

Ezeket a célokat mi nem titkoljuk. Mi nyíltan beszélünk arról, hogy át akarjuk venni az Európai Unió irányítását.

– emelte ki a miniszterelnök.

El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot. Olyan uniót akarunk, amely a Szuverén Nemzetek Szövetsége. Nem akarunk föderációt, nem akarunk Ever Closer Uniont, szuverén, büszke európai nemzeteket akarunk.

Ilyen veszélyek közepette nagyobb szükség van Európában patrióta vezetőkre, mint valaha. Úgy érkezünk meg 2029-re az európai választásokra, hogy akkor már nekünk áll a zászló. És akkor megnyerjük az Európa lelkéért és nemzeteink jövőjéért vívott csatát, és együtt újra naggyá tesszük Európát - zárta a beszédét a kormányfő.