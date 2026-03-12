Orbán Viktor: A világ ma veszélyesebb hely, mint ezelőtt 25 évvel volt

Orbán Viktor magyar miniszterelnök is beszédet mondott.

Hangsúlyozta, hogy a világ ma jóval veszélyesebb, mint 25 évvel ezelőtt, és jelenleg mély átalakulások zajlanak a nemzetközi politikában. Orbán Viktor szerint a választásokat követő időszak egyik legfontosabb kérdése az lesz, hogy létrejön-e olyan kormány, amely képes és hajlandó arra, hogy az egyre inkább háborús irányba tartó európai politikai környezetben Magyarország számára békepárti kül- és belpolitikát képviseljen.