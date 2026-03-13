Színpad helyett számlagyár? A Tisza Párt alelnökének gyanús céges hálózata

A politikus szakmai múltját és üzleti tevékenységét vizsgáló beszámolók szerint a „progresszív színház” világa után Radnai a gazdasági életben is sajátos módszereket alkalmazott.

Bár korábban fenyegető stílusú üzeneteivel (például Koltai Tamás kritikus ujjainak eltörésének ígéretével ) keltett botrányt, a jelenlegi vádak ennél jóval súlyosabb, gazdasági jellegű visszaélésekről szólnak.

A gyanú szerint Radnai Márk több olyan vállalkozást is irányíthatott – köztük a SzínházTv Produkciós Kft.-t és a Story Chef (később Valmiera Plus) Kft.-t –, amelyek pénzügyi mérlegei finoman szólva is aggasztóak voltak. Budai Gyula országgyűlési képviselő által nyilvánosságra hozott dokumentumok szerint Radnai hajléktalan strómanokat alkalmazhatott ügyvezetőként, és fiktív számlák segítségével több tízmillió forintos összegeket (köztük TAO-támogatásokat) tüntethetett el. A szálak ráadásul összeérnek a budapesti „hídpénzbotrány” egyik kulcsfigurájával, a számlagyár-működtetéssel gyanúsított Víg Mórral, aki az érintett cégek jogi ügyeit intézhette.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke élesen elutasítja a vádakat, aljas hazugságnak nevezve a kérdéseket, és pártja alelnökének Facebook-bejegyzéseire hivatkozik mint cáfolatra. Azonban az eltűnt cégek, a NAV-végrehajtások és a tanúvallomások egy olyan szövevényes hálózat képét vetítik előre, ahol a jelek szerint már nem a művészi teljesítmény, hanem a strómanok és a „kreatív” elszámolások kapták a főszerepet. A kérdés már csak az: politikai drámát vagy egy sokmilliós gazdasági tragikomédiát láthat a közönség?