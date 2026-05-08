Repedések a globális energiapiacon

Tóth Máté energiajogász szerint a lépés az Egyesült Államok és Izrael diplomáciai sikere, amely nemcsak a „Petrodollár” hegemóniáját védi, hanem végzetes csapást mérhet a világ legnagyobb olajkartelljére is. Miközben Oroszország köszöni szépen, és a szankciók feloldása után rekordbevételeket könyvel el, Európa és Ázsia számára továbbra is a legfőbb kérdés marad: eljut-e valaha a nyersanyag a lezárt Hormuzi-szoroson keresztül a finomítókba?