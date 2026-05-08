Repedések a globális energiapiacon

Hat évtizednyi szoros együttműködés után az Egyesült Arab Emírségek azonnali hatállyal kilépett az OPEC-ből, ami alapjaiban rengetheti meg a globális olajpiaci erőviszonyokat. Míg a döntés gazdasági hátterében a Szaúd-Arábiával való ellentét és a kitermelési kvóták körüli feszültség áll, a háttérben egy jóval nagyobb, geopolitikai játszma körvonalazódik.

  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
Tóth Máté energiajogász szerint a lépés az Egyesült Államok és Izrael diplomáciai sikere, amely nemcsak a „Petrodollár” hegemóniáját védi, hanem végzetes csapást mérhet a világ legnagyobb olajkartelljére is. Miközben Oroszország köszöni szépen, és a szankciók feloldása után rekordbevételeket könyvel el, Európa és Ázsia számára továbbra is a legfőbb kérdés marad: eljut-e valaha a nyersanyag a lezárt Hormuzi-szoroson keresztül a finomítókba?

 

 

