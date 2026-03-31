Kétmillió forint többlet kiadást jelentene minden családnak a Tisza Párt terve

Szentkirályi Alexandra - fővárosi frakcióvezető, Fidesz: ,,Azt kell mondjam, hogy nagyjából egy két millió forintot mindenki most fogjon meg, számolja le, tegye bele egy borítékba valahova és ne vegye elő. Na nagyjából így nézne ki minimum-minimum egy éve bárkinek, ha ez a bizonyos terv megvalósulna, mer ugye feketén-fehéren benne van, hogy le kell jönni az orosz energiáról, ebbe egyébként nagy újdonság nincsen, Brüsszelben is számos alkalommal már megszavazgatták ezt a Tiszások, Kapitány István is elmondta."