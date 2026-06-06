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A kormány teljes mellszélességgel kiáll a pride mellett

Budapest első embere már ki is tűzte a szivárványos zászlót a budapesti Városházára.

  • Hírek
  • 2 órája
  • Forrás: HírTV
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Magyar Péter már a győzelmi beszédében egyből arról beszélt, hogy senkit nem bélyegezhetnek meg azért mert mást máshogyan szeret mint a többség. De Karácsony Gergely főpolgármester is nagy támogatója a Pridenak.

 

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