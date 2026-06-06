A kormány teljes mellszélességgel kiáll a pride mellett

Magyar Péter már a győzelmi beszédében egyből arról beszélt, hogy senkit nem bélyegezhetnek meg azért mert mást máshogyan szeret mint a többség. De Karácsony Gergely főpolgármester is nagy támogatója a Pridenak.
Budapest első embere már ki is tűzte a szivárványos zászlót a budapesti Városházára.
Magyar Péter már a győzelmi beszédében egyből arról beszélt, hogy senkit nem bélyegezhetnek meg azért mert mást máshogyan szeret mint a többség. De Karácsony Gergely főpolgármester is nagy támogatója a Pridenak.