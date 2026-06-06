Készül a „Lex Takács”

Büszke arra, hogy Orbán Viktor és Sulyok Tamás után ő a harmadik, akire személyre szabott jogalkotással reagál a Tisza-kormány – derült ki Takács Péter szavaiból a Vezércikk Café műsorában. A korábbi egészségügyi államtitkár elismerésként éli meg a Magyar Péterék által ellene kezdeményezett, „Lex Takács” néven emlegetett parlamenti mobilkitiltási javaslatot. A kormánypárti politikus ugyanakkor „bolsevik reflexnek” és csúnya diszkriminációnak nevezte a kezdeményezést, amely szerinte kizárólag azért született meg, mert Magyar Péter így akarja elrejteni a nyilvánosság elől a saját, parlamentben bemutatott, vállalhatatlan és agresszív viselkedését.