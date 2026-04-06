A szerb hatóságok résen voltak

A Török Áramlat vezeték Magyarország földgázellátása szempontjából nélkülözhetetlen, ha a vezeték működésképtelen, azt mondjuk valaki felrobbantja, akkor Magyarország földgázellátása egészen egyszerűen el-lehetetlenül - jelentette ki Szijjártó Péter.
A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta, ha az orosz gáz és orosz olaj nem kerül vissza a piacra, akkor nem lesz gázunk és olajunk. A tárcavezető ugyanakkor hangsúlyozta, az ukránok mindent megtesznek, hogy az orosz energiahordozókat teljesen kizárják.