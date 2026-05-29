Elszabadult az erőszak a XI. kerületben, a DK-s vezetés szerint minden rendben van

Baltás fenyegetőzések, nyílt utcai garázdaság és rohamosan romló közbiztonság borzolja a kedélyeket Budapest legnépesebb kerületében, Újbudán. Miközben a kelenföldi lakosok tehetetlenségükben és félelmükben már petíciót indítottak a biztonságos utcákért, a kerület vezetése látványosan hárítja a felelősséget. László Imre polgármester politikai hangulatkeltésnek és „nem közérdekű bejelentésnek” minősítette a lakossági panaszokat, miközben alpolgármestere szerint a közbiztonság kizárólag állami feladat. A helyiek szerint viszont a Kelenföldi pályaudvar és környéke mára szinte no-go zónává vált, és a városvezetés pontosan ugyanazt a struccpolitikát folytatja, mint a korábbi óvodai botrány idején.