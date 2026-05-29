Tegezés, beszólogatás és fenyegető testtartás: Magyar Péter kiborította a bilit a parlamentben

Személyeskedés, folyamatos közbevetések és a parlamenti etikett látványos felrúgása jellemezte Magyar Péter elmúlt napokbeli szereplését az Országgyűlésben. A miniszterelnök nemcsak korábbi barátját és gyermeke keresztapját, Gulyás Gergelyt igyekezett mindenáron kizökkenteni a beszédéből – fizikai közelséggel és tegeződéssel provokálva őt –, de a Fidesz női politikusaival szemben is arrogáns, leereszkedő hangnemet ütött meg. Miközben a kormányfő a nyilvánosság előtt a demokratikus vitakultúráról és az önmérsékletről beszél, a parlamenti patkóban bemutatott állandó bekiabálások és a képviselők szisztematikus zavarása a házelnököt is folyamatos rendteremtésre kényszerítette, új és feszült mederbe terelve a házbizottsági munkát.