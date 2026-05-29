Régi arcok új szerepben – Így startolt el a tiszás kormánykommunikáció

A teljes normalitás és az igazság ígéretével alakult meg Magyar Péter kormánya, ám a színfalak mögött gyorsan kirajzolódott a kabinet kommunikációs gépezetének valódi arca. Az új információs gyárat ugyanis nem független szakértők, hanem a Gyurcsány-korszakból, a Momentumból és a baloldali médiumokból jól ismert háttéremberek vették át. Miközben Ruff Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter a Partizán stúdióját cserélte kormányzati pozícióra, a kommunikációs államtitkárság élére az a Kustánczi Norbert került, aki korábban Donáth Anna munkatársa volt. De hogyan egyeztethető össze a beígért nyitottság a kormányszóvivők részéről záporozó „nem tudom” és „nincs információm” válaszokkal?

Bemutatjuk a Tisza Párt új kommunikációs csapatát, ahol az RTL-ből és ATV-ből átigazolt tévések igyekeznek mederben tartani a miniszterelnök sajátos politikai showműsorát.