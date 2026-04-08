JD Vance: Elfogadhatatlan, amit Zelenszkij tesz a magyarokkal

Egy elnök sem fenyegetheti meg egy szövetséges állam vezetőjét - jelentette ki az Amerikai Egyesült Államok alelnöke, aki ma a Mathias Corvinus Kollégiumba látogatott. JD Vance hangsúlyozta: botrányos, hogy Zelenszkij a magyar miniszterelnököt és népet is megfenyegette. Az alelnök leszögezte: a barátság kőolajvezeték szándékos lezárása egyenes beavatkozás a magyar választásokba, épp ezért ez ellen kell szavazni.

Mi vagyunk a gazdasági és katonai nagyhatalma a világnak, de sosem fenyegetnénk azzal, hogy ha nem Orbán Viktorra szavaznak, akkor nem kapnak ezt és azt. Sosem tennénk ilyet, mert tiszteletben tartjuk a magyarok szuverenitását. Maga a tény, hogy ennyi külföldi - legyen az transznacionális szervezetek, mint a Brüsszeli bürokraták, vagy bármely más külföldi állam, megfenyegeti a magyarokat, hogy így szavazzatok máskülönben bosszút állunk, elképesztően felháborító - jelentette ki JD Vance.

