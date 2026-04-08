Két hét, ami mindent eldönthet – Trump szerint már az asztalon a béketerv

Donald Trump amerikai elnök kéthetes tűzszünetet jelentett be az iráni háborúban, amennyiben Teherán megnyitja a Hormuzi-szorost. Erre az időszakra az Amerikai Egyesült Államok és Izrael felfüggeszti a bombatámadásokat Irán ellen. Donald Trump közölte: Irán tízpontos javaslatot tett a háború lezárására, a két hét pedig arra szolgál, hogy véglegesítsék a megállapodást.

Ujjongó tömegek vonultak Teherán utcáira, miután Donald Trump bejelentette a kéthetes tűzszünetet. Az irániak a háború elején megölt Hamenei ajatollahot éltették, az állami televízió pedig azt közölte, hogy Amerika csúfos kudarcot szenvedett a háborúban, ezért kell most visszavonulnia.

A tűzszünet valódi részleteiről egyelőre keveset tudni, de az biztos, hogy az amerikai elnök húsvétkor minden eddiginél súlyosabb támadással fenyegette meg a perzsa országot, és azt mondta: egy egész kultúra fog elpusztulni, ha Teherán nem nyitja meg a Hormuzi-szorost.