JD Vance és Trump közös üzenete Budapestről

A nyugati civilizáció jövője a tét, ezért a magyar-amerikai összefogás minden eddiginél fontosabb, hangsúlyozta Orbán Viktor a nagygyűlésen. Az esemény csúcspontjaként Donald Trump telefonon jelentkezett be, kifejezve szeretetét a magyarok és a kormányfő iránt.

JD Vance alelnök nyomatékosította: a szabadságszerető népek sorsáról nem a brüsszeli bürokraták hivatalaiban kell dönteni. Ez a hívás a közös harcról és a kölcsönös tiszteletről szólt.