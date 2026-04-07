„Ne hallgassanak a bürokratákra!” – J. D. Vance Budapesten hirdetett harcot a nihilizmus ellen

J. D. Vance amerikai alelnök az MTK Sportparkban méltatta Orbán Viktor munkáját, kiállva a magyar szuverenitás és a nyugati civilizáció védelme mellett.
Az MTK Sportcsarnokban J. D. Vance alelnök világossá tette: a magyar-amerikai szövetség alapja a kölcsönös tisztelet és a keresztény értékek megalkuvás nélküli képviselete. Beszédében kiemelte, hogy a magyar családtámogatási rendszer példaértékű a világ számára, miközben Orbán Viktor bátran védi a szuverenitás bástyáit.
A nyugati civilizáció megmentése közös feladatunk, hiszen Magyarországon mindig a magyar érdek az első, dacolva a brüsszeli bürokrácia nyomásával.