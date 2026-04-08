Nyugati lapok elismerték: Orbán Viktor hatása sokkal nagyobb, mint bárki gondolta

Az amerikai alelnök budapesti látogatásának jelentőségét hangsúlyozza a nyugati sajtó. Egyes lapok szerint messze túlmutat Magyarország világpolitikai súlyán a Washington-Budapest közötti kapcsolat, valamint elismerik, hogy Orbán Viktor a szuverenista jobboldali modell megtestesítője. Az értékelések szerint ez tehát JD Vance látogatásának a valódi üzenete. A nemzetközi sajtóvisszhangot Bugnyár Zoltán brüsszeli tudósítónk foglalta össze.