A honvédelmi miniszter bekeményített a szabotázs után

A honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a kritikus infrastruktúra védelme sziklaszilárd, miután az energiaügyi minisztérium és a belügyminisztérium képviselőivel egyeztetett.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a hétvégi szabotázsakció nem maradhat válasz nélkül, ezért a magyar katonák fokozott éberséggel garantálják az ország biztonsága fenntartását. Amikor a gázvezeték körül feszültség támad, a honvédség pajzsként áll az otthonok melege elé.