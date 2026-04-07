Országgyűlési választás2026. április 12.
A honvédelmi miniszter bekeményített a szabotázs után

Szalay-Bobrovniczky Kristóf összehívta az egyeztető törzset: a honvédelmi miniszter garantálja a kritikus infrastruktúra védelmét a szabotázsakció után.

  • 23 perce
  • Frissítve: 10 perce
A honvédelmi miniszter bejelentette, hogy a kritikus infrastruktúra védelme sziklaszilárd, miután az energiaügyi minisztérium és a belügyminisztérium képviselőivel egyeztetett. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a hétvégi szabotázsakció nem maradhat válasz nélkül, ezért a magyar katonák fokozott éberséggel garantálják az ország biztonsága fenntartását. Amikor a gázvezeték körül feszültség támad, a honvédség pajzsként áll az otthonok melege elé.

 

