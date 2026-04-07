Országgyűlési választás2026. április 12.
Megállt a levegő a stadionban: Donald Trump beleszólt a mikrofonba, és üzent a magyaroknak!

J. D. Vance az MTK Sportparkban élőben hívta fel Donald Trumpot, aki a tömeg előtt méltatta Orbán Viktor békéért és a magyarokért végzett munkáját.

Az MTK Sportpark közönsége egy történelmi pillanat tanúja volt, amikor J. D. Vance alelnök a színpadon tárcsázta Donald Trump elnököt. A telefonban Trump elismeréssel szólt Orbán Viktor államférfiúi teljesítményéről, kiemelve a miniszterelnök kitartó béketörekvések mellett végzett munkáját. 

Az üzenet egyértelmű: a magyar-amerikai szövetség alapja a kölcsönös tisztelet és a realitásérzék, amely a magyar nép érdekeit szolgálja a globális viharok közepette is.

 

