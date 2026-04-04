Az emberek elutasítják Kapitány István gazdasági terveit

Kapitány István, a Tisza Párt gazdasági és energetikai szakértője nem sokkal a színrelépése után egyértelművé tette, hogy kevesebb állami beavatkozásra lenne szükség.

A Híradónk által megkérdezettek azt mondták, a jelenlegi világpiaci helyzetben megengedhetetlen, hogy a kormány ne avatkozzon bele a gazdasági folyamatokba. Van, aki szerint a tiszás energetikai szakértő szimplán nem ért ahhoz, amit csinál.

Pár napja pedig a Tűzfalcsoport írt arról, hogy Kapitány a Shell globális alelnökeként már 2022-ben is az energiaátállásért dolgozott. A blog szerint ma a Tisza Párt politikusaként is ugyanezt a narratívát folytatja, ugyanis az olcsó orosz energiahordozóktól való leválásról beszél.