Kapitány István elmondta, hogy mire készül a Tisza Párt

"Ártalmas a gazdaságnak a kormány beavatkozása." - hangoztatta a Tisza Párt energetikai szakembere. A saját magára Jockey Ewing-ként hivatkozó Kapitány István szerint nem lenne szabad belenyúlni a folyamatokba. Nem csak az árrésstopot és az üzemanyagok védett árát kritizálta a volt shell-es vezető, Kapitány István a rezsicsökkentést veszélybe sodorva az olcsó energiahordozókról is leválasztaná az országot.

A nemzetgazdasági minisztérium szóvivője, Palóc André elmondta, hogy Kapitány István szavai a bizonyíték, hogy a Tisza Párt eltörölné a lakosság terhein enyhítő kormányzati intézkedéseket. Hozzátette, hogy Kapitány István érdekeltségébe tartozik a Shell, amely képes lenne fedezni az olcsó orosz energiahordozók kiesését.

Csakhogy ennek óriási költsége lenne, amelyet a családokkal fizettetnének ki. - erről már a KDNP országgyűlési képviselője beszélt. Hollik István elmondta, hogy egy új adóval fedeznék a leválást, amelyet nem a multikra, hanem a családokra vetnének ki. A képviselő azt is leszögezte, hogy ha áprilisban a Tisza Párt nyer, mindenki arra számíthat, hogy a következő havi csekkek már három és félszer magasabbak lesznek, mint most.