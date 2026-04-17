Kommentháború tört ki: sokakat kiakasztott a Tisza Párt döntése

A Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatóját, Rubovszky Ritát kérte fel oktatási miniszternek a Tisza Párt. Amit a telex értesülései szerint már el is fogadott.

A közösségi médiában óriási felháborodás fogadta a hírt és szabályos kommentháború alakult ki Rubovszky Rita kinevezése fölött.

Felháborodást és értetlenséget váltott ki Rubovszky Rita lehetséges kinevezése Oktatási és Kulturális Miniszternek.

Először a balliberális influenszer Pankotai Lili emelte fel a hangját.

A Fiatal Tisza szimpatizáns közösségi média bejegyzésében azt írta:

"Várjuk a szakmai magyarázatot a kiválasztásra, és hogy kik voltak a jelöltek. Amennyiben ez nem érkezik meg, úgy ezt vagy politikai, vagy önös érdekből fakadó döntésnek fogom tekinteni." - írta bejegyzésében Pankotai Lili

Tompos Márton is csatlakozott Rubovszky Rita bírálóihoz. A Momentum országgyűlési képviselője szerint nem való a keresztény vallás az iskolába. Az országgyűlési mandátumát elveszítő politikus azt írta:

"Szerintem a hittan nem való az iskolába, a teremtést és az evolúciót egyenrangú opciókként kezelő intézményektől nagyon ideges tudok lenni, és szerintem a keresztény egyházak jelentős része teljesen lejáratta magát az Orbán-rendszer alatt." -írta bejegyzésében Tompos Márton.