A Puskás VIP-páholyában tűntek fel a Tisza vezető politikusai a BL-döntő alatt

A Tisza-kormány tagjai a Puskás Aréna VIP részlegén nézték a szombati Bl-döntőt.

Fotók bizonyítják, hogy nemcsak Magyar Péternek, hanem több tiszás politikusnak, és még annak a kormányszóvivőnek is jutott jegy a VIP részlegre, aki pár napja még úgy tudta, hogy vasárnap lesz a sorsdöntő meccs.

A VIP páholyban a miniszterelnök és barátnője mellett feltűnt Radnai Márk szintén párjával, Nagy Ervin, Kármán András, Vitézy Dávid, Kapitány István, Ruszin-Szendi Romulusz, és még Szondi Vanda is. Annak ellenére, hogy a kampányban éppen azt hangoztatták, hogy ők nem urizálnak és sosem lesznek VIP-páholyban.