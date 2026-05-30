A Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjét

Az 1-1-el végződő rendes játékidő, majd a 2x15 perces hosszabbítás sem hozott döntést az Arsenal és a PSG összecsapásán a Puskás Arénában, így tizenegyesekkel dőlt el a trófea sorsa. A büntetőrúgásoknál az angolok kétszer, míg a franciák csak egyszer hibáztak, így Luis Enrique csapata zsinórban másodszor hódította el a legrangosabb európai kupasorozat serlegét.