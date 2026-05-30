A Fidesz politikusai szerint komoly veszélyeket hordoz magában az ukrán gabonaimport engedélyezése

Az ukrán gabonaimport tilalmának feloldása nagy veszélyeket jelent a magyar és az európai gazdálkodók számára - erről a Fidesz európai parlamenti képviselője beszélt a Péntek 18-ban. A korábbi agrárminiszter szerint az ukrán mezőgazdasági termékek alacsony ára a magyar gazdáknak okoz problémát, a rossz minőség viszont a fogyasztókra jelent veszélyt.
Dömötör Csaba azt mondta: A Tisza-kormány azzal, hogy az előző kormány, veszélyhelyzet idején hozott rendeleteit hatályon kívül helyezte, egyben feloldotta az ukrán gabona behozatali tilalmát. A politikus szerint a dél-amerikai országokkal kötött Mercosur mezőgazdasági megállapodás is hasonló veszélyeket hordoz magában.