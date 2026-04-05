Robert Fico: Az Európai Bizottság egy energetikai öngyilkos hajó

Robert Fico éles kritikával illette a brüsszeli vezetést, amely szerinte egy öngyilkos hajó sebességével rohan az energetikai megsemmisülés felé. A szlovák kormányfő és a magyar miniszterelnök egyeztetése rávilágított: a súlyos energiaválság ellen csak közös fellépéssel lehet küzdeni.

Fico szerint az értelmetlen szankciók eltörlése és az orosz gáz szállításának helyreállítása elengedhetetlen. A kőolaj import tilalma helyett a párbeszéd menthetné meg az európai energiabiztonság alapjait.