NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvSzínes

Orbán Viktor a Gellért-hegyen: kinyíltak a Citadella kapui

Húsvétvasárnap megnyílik a megújult Citadella. Orbán Viktor miniszterelnök avatja fel a közösségi térré alakított erődöt és a szabadság bástyája kiállítást.

Vágólapra másolva!

A Citadella megnyitó az ünnepi hétvége kiemelt pillanata, ahol elhangzik Orbán Viktor beszéde is. Az erőd átfogó megújítása véget vetett a pusztulás évtizedeinek, és a területet modern közösségi tér formájában adták vissza a nemzetnek. 

A rondella állandó kiállítás bemutatja a szabadság bástyája tárlatot, méltó módon hangsúlyozva a Citadella történelmi jelentősége köré épült narratívát. A megújult falak között a rendezettség váltja fel a korábbi elhanyagoltságot.

 

