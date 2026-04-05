Belföld

Washington Budapestre figyel: JD Vance érkezése átírja a diplomáciai játékszabályokat

Április 7-én Budapestre érkezik JD Vance amerikai alelnök. Magyarics Tamás szerint a látogatás az elmúlt hónapok intenzív diplomáciai sorozatának csúcspontja.

A stratégiai kapcsolat elmélyítése jegyében érkezik hazánkba JD Vance, ami a november óta tartó intenzív diplomáciai látogatások legújabb állomása. Az amerikai-magyar csúcstalálkozó rávilágít arra, hogy a két ország között szokatlanul szoros viszony alakult ki, túllépve a hagyományos kereteken. 

A felsőszintű megbeszélések során a katonai és gazdasági együttműködés konkrét lépéseiről döntenek, megerősítve Magyarország kulcsszerepét az amerikai külpolitikai doktrínában.

 

