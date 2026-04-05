Rendkívüli: Védelmi Tanács ülés a merénylet-kísérlet miatt

Szerb források szerint merényletkísérlet a gázvezeték ellen hiúsult meg a határon. A gázinfrastruktúra közelében talált robbanószer miatt Orbán Viktor azonnal összehívta a Védelmi Tanács tagjait.

Ez a kritikus energetikai hálózat elleni támadás rávilágít arra, hogy a közös magyar-szerb védekezés elengedhetetlen a biztonságunkhoz. A hatóságok ébersége megakadályozta, hogy az ország energiaellátása veszélybe kerüljön a provokációk közepette.