NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvBelföld

Rendkívüli: Védelmi Tanács ülés a merénylet-kísérlet miatt

Rendkívüli Védelmi Tanács ülést hívott össze Orbán Viktor, miután merényletkísérletet hiúsítottak meg a Magyarországot és Szerbiát összekötő gázvezetéknél.

  • Hírek
  19 órája
  Frissítve: 18 órája
Vágólapra másolva!

 

Szerb források szerint merényletkísérlet a gázvezeték ellen hiúsult meg a határon. A gázinfrastruktúra közelében talált robbanószer miatt Orbán Viktor azonnal összehívta a Védelmi Tanács tagjait. 

Ez a kritikus energetikai hálózat elleni támadás rávilágít arra, hogy a közös magyar-szerb védekezés elengedhetetlen a biztonságunkhoz. A hatóságok ébersége megakadályozta, hogy az ország energiaellátása veszélybe kerüljön a provokációk közepette.

 

Továbbiak a témában