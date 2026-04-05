Terrorveszély a magyar határnál – Menczer Tamás: Magyarországot meg fogjuk védeni

Ahogy arról korábban beszámoltunk, meghiúsított terrorakció rázta meg a magyar határvidéket húsvétkor. A szerb oldalon végrehajtott akció során a hatóságok jelentős mennyiségű robbanóanyagot és gyújtószerkezetet foglaltak le. Menczer Tamás hangsúlyozta, hogy az ország energetikai biztonsága nem játék, és emlékeztetett az Északi Áramlat korábbi felrobbantására, amelyet példaként állított a hasonló fenyegetések komolyságára. A politikus leszögezte:

a kormány minden eszközzel megvédi Magyarország és a magyar lakosság zavartalan energiaellátását, bárhol is érje azt támadás.

Szijjártó Péter: visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást!

Miután a Török Áramlat felrobbantására alkalmas és elégséges robbanóanyagot találtak a szerb kollégák a vezeték mellett, mi a lehető leghatározottabban visszautasítjuk a szuverenitásunk elleni újabb támadást, hiszen az energiaellátásunk biztonsága elleni támadás az nem értelmezhető másként, mint a szuverenitásunk elleni támadásként - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter vasárnap.