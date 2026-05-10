20 ezer migránst akarnak ránk erőltetni

A vereség ellenére a Fidesz megtalálta új ellenzéki narratíváját. Deutsch Tamás a Bayer Show vendégeként hirdetett harcot a brüsszeli migrációs paktum ellen, figyelmeztetve a Tisza-kormányt a húszezer fős kvóta veszélyeire. A képviselő szerint ők a nemzet sikerének szurkolnak, és kiváló állapotban adják át a kormányt.

A politikai logika világos: az ellenzéki szerep felépítésének első bástyája ismét a bevált migrációs téma és a kétmilliós jobboldali tábor folyamatos mozgósítása.