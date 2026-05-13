NapindítóHíradóVezércikkPaláverBayer ShowLáncreakcióRadarMonitorKommentHírFM
Kiemelt videók
HírTvKülföld

Már papírjuk is van róla, hogy a vezér halála esetén megnyomják a gombot

Észak-Korea alkotmányba foglalta a nukleáris parancsláncot, világossá téve: Kim Dzsongun esetleges kiiktatása automatikus atomcsapást vonna maga után.

Vágólapra másolva!

Észak-Korea újabb hűvös figyelmeztetést küldött: a hatalom túlélése már a papírra vetett megsemmisítésen alapszik. Phenjan alkotmányba foglalta a nukleáris parancsláncot, biztosítva, hogy ha az Egyesült Államok vagy bárki más célzott támadással megkísérelné megdönteni Kim Dzsongun uralmát, a rendszer automatikus nukleáris válaszcsapást indítana. 

Szakértők szerint ez az elrettentés és az iráni példára adott reakció egyaránt része a diktatúra tudatosan épített, kiszámíthatatlan képének.

Továbbiak a témában