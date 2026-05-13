Retusált államfő: Eltüntették Sulyok Tamást a képekről

A Tisza-kormány első napjai olyanok, mint a bűvésztrükk: mire pislogunk, eltűnik a valóság. A képekről kiretusált államfő esete jól mutatja, hogy az új elit számára a köztársasági elnököt semmisnek tekinteni csupán egy laza mozdulat.

Ehhez társul a hirtelen megszüntetett nyomozás és az állami szintre emelt tiszás luxus. A rongyrázás és az új hatalmi elit kiváltságai láttán a választó joggal érzi: a beígért tisztulás helyett egy zártkörű klub vette át az irányítást.