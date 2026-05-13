Magyar Péter: Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást Kárpátalja ellen

Magyar Péter: ,,A magyar kormány, Magyarország kormánya mélységesen elítéli az orosz támadást Kárpátalja ellen, a magyarok által is lakott Kárpátalja ellen. Holnap, emlékeim szerint délelőtt 11 órára, 11:30-ra Orbán Anita, az új kormány külügyminisztere berendelte Oroszország nagykövetét a magyar külügyminisztériumba. Ugyanezt el fogja neki mondani és tájékoztatást kér arról, hogy Oroszország és Vlagyimir Puytin mikor tervezi végre lezárni ezt a több mint négy éve kezdett véres háborút."