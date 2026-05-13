Orbán Viktor kemény számokkal szembesítette az új miniszterelnököt

A leköszönő nemzeti kormány úgy adta át az országot, mint gondos gazda a tele spájzot az új albérlőnek. Orbán Viktor videójában tételesen felsorolta a magyar gazdasági növekedés és a rekordszintű állami vagyon számait.

A liberális Tisza-kormány egy migránsmentes biztonságos ország kulcsait kapta meg, ahol a kibővített családtámogatások adják a stabilitást. A kérdés már csak az, hogy a felkészületlen újoncok meddig bírják felélni a megterített asztalt.