Bojkottált Eurovízió: Káosz a szomszédban

A bécsi Eurovíziós Dalfesztivál sosem látott botrányba fullad a tömeges bojkottok miatt, Magyar Péter mégis ebbe a káoszba vinné vissza hazánkat.
A zene ünnepe helyett politikai csatatérré züllött az Eurovíziós Dalfesztivál Bécsben. Az izraeli részvétel miatt öt nemzet is a dalverseny bojkottja mellett döntött, így a résztvevők száma történelmi mélypontra zsugorodott.
A helyzet olyan, mint egy elrontott esküvő, ahol a vendégek fele hazamegy, a többiek pedig veszekednek. Ebbe a tüntetésektől hangos légkörbe vinné vissza hazánkat Magyar Péter, mosolyogva váltva jegyet egy látványosan süllyedő hajóra.