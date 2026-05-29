Kórházbezárásokról beszélt a Magyar Orvosi Kamara elnöke

Az ellátórendszert mihamarabb át kell alakítani és elkerülhetetlenek a kórházbezárások is - erről beszélt a Magyar Orvosi Kamara elnöke egy konferencián.

A korábbi egészségügyi államtitkár úgy reagált, hogy a Tisza-kormány a kamara elnökével mondatja ki a rossz híreket. Korábban Tarr Zoltán, a párt EP-képviselője is arról beszélt, hogy azt a rendszert, ami eddig az egészségügyben volt, nem feltétlenül kell fenntartani.

E-mailben kerestük a Tisza Pártot és a Magyar Orvosi Kamarát is, utóbbi csak annyit válaszolt, hogy a témában jövő héten nyilatkoznak.